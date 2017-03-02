Дом зажиточного горожанина

Дом зажиточного жителя города Усть-Каменогорска, начала XX века. Это реальный дом, перенесенный из исторического центра города при его реконструкции. Находится дом в этнодеревне Левобережного комплекса областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.
Дом построен «глаголем», то есть буквой «Г». Сруб из пихтовых бревен толщиной около 25 см. Рублен в чашку.
Пазы проложены мхом, изнутри комнаты оштукатурены. Крыша вальмовая, покрытая листовым железом. В доме имеется пять жилых комнат и сени.
Все помещения отапливаются тремя печами: двумя голландскими и русской. Устье русской печи находится в кухне, она служит для приготовления пищи и обогрева столовой комнаты.
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