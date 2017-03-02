Дом зажиточного горожанина

На аллее Ильича. Так бывает периодически – одни времена сменяют другие, уходят старые вожди приходят новые, снимают неудобные памятники, устанавливают удобные.…

«Последний довод королей» Именно такая надпись была на французских пушках времен Людовика XIV . На современных артиллерийских орудиях такого уже не увидеть. Но никто…

Татарский дом. Сегодня заглянем в дом представителей еще одного народа, проживающего на территории Восточного Казахстана. А посетим мы татарский дом, который…

Немецкий дом. С начала XX века на Рудном Алтае живут немцы. Именно в то время возникло пять чисто немецких поселений: Екатериновка в Усть-Каменогорском уезде…

Усадьба крестьянина-старообрядца Есть в нашем Левобережном комплексе областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, небольшая этнодеревня, от…

Этнопарк. Неделю стоят морозы -30 -40, хоть зима еще не началась. Снегом завалило порядочно, а казалось, так недавно было солнечное лето, осталось только…

Каменные бабы. Площадка, на которой находятся каменные статуи, или балбалы находится в городском парке «Жастар», около краеведческого музея. Что мы…

Парк «Жастар». Этот парк – одна из достопримечательностей Усть-Каменогорска, ранее носил имя пролетарского вождя С.М. Кирова, который и был инициатором его…